0
13:48
Формат заданий на ЕГЭ изменится в 2022 году
13:47
«Больше трех часов в холодном аэропорту»: истории псковичей, столкнувшихся с задержкой авиарейсов
11:25
Модернизирован ключевой центр питания Псковской области
11:23
197 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Псковской области
11:11
Ещё два человека с коронавирусом скончались в Псковской области
10:55
50-летний юбилей отмечает председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов
10:44
Ночной репортаж с крещенских купаний в Пскове
Еще новости
Общество

Детская театральная мастерская «Гвозди» в Пскове набирает новых участников

Детская театральная мастерская «Гвозди» при Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина объявляет набор новых участников от 7 до 18 лет. Прослушивания пройдут 26 и 30 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

«Гвозди» – это творческий центр для детей и подростков. Занятия с профессиональными педагогами помогут раскрыть способности ребенка, обнаружить новые таланты и преодолеть страх выхода на сцену. Студийцы знакомятся с актерской профессией, с театральным закулисьем, изучают сценическую речь и совершенствуют пластику.

Занятия в студии не ограничиваются тренингами и мастер-классами, ребят ждут публичные выступления. До конца сезона мы планируем провести два открытых творческих показа для зрителей.

Художественный руководитель мастерской – профессиональный режиссер, преподаватель Псковского колледжа искусств и создатель любительского молодежного театра Nostos Александр Суховский.

Ведущий педагог «Гвоздей» – опытный мастер, педагог по актерскому мастерству в Псковском театре драмы и Колледже искусств Людмила Масленникова.

Прослушивания пройдут 26 января в 18:00 и 30 января в 14:00.

Участникам необходимо подготовить самопрезентацию, в которую входит рассказ о себе и творческое задание (прозаический отрывок, стихотворение, басня на выбор). В качестве дополнительного номера дети могут представить песню, танец или продемонстрировать мастерство владения музыкальным инструментом.

Дети будут заниматься два раза в неделю. Занятия в студии платные. При необходимости и желании со стороны педагогов и участников может назначаться третье бесплатное занятие.

Запись на прослушивание и справки по телефону: 8 (911) 395-77-63 (Марина Николаева, руководитель студии).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Будете ли вы вакцинироваться от COVID-19?
Проголосовать >>>

Формат заданий на ЕГЭ изменится в 2022 году
19 января 2021
Формат заданий на ЕГЭ изменится в 2022 году
«Больше трех часов в холодном аэропорту»: истории псковичей, столкнувшихся с задержкой авиарейсов
19 января 2021
«Больше трех часов в холодном аэропорту»: истории псковичей, столкнувшихся с задержкой авиарейсов
Модернизирован ключевой центр питания Псковской области
19 января 2021
Модернизирован ключевой центр питания Псковской области
197 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Псковской области
19 января 2021
197 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Псковской области
Ещё два человека с коронавирусом скончались в Псковской области
19 января 2021
Ещё два человека с коронавирусом скончались в Псковской области
50-летний юбилей отмечает председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов
19 января 2021
50-летний юбилей отмечает председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов
Ночной репортаж с крещенских купаний в Пскове
19 января 2021
Ночной репортаж с крещенских купаний в Пскове
Как проходят крещенские купания в Пскове
19 января 2021
Как проходят крещенские купания в Пскове

Идет загрузка...