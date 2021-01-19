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Общество

Формат заданий на ЕГЭ изменится в 2022 году

В 2022 году изменится формат заданий на ЕГЭ. Об этом сообщила заместитель директора ФИПИ Ольга Котова, пишет Telegram-канал «Большая перемена» Министерства просвещения.

По словам Ольги Котовой, изменения в ЕГЭ действительно будут.

«Все дело в том, что именно в 2022 году школу будут оканчивать ребята, которые с первого класса учились по современным школьным стандартам. А в них совершенно другие подходы», отметила спикер.

Акцент сделан на том, что школа должна научить ребенка анализировать, систематизировать, отбирать и комбинировать данные, а также делать на их основе выводы.

«Никаких «революций» мы не планируем, заметила Котова. – Переход от проверки знаний к практике будет постепенным».

При этом для выпускников, которые оканчивают школу в этом году, экзамены будут проходить по тем моделям, которые были опубликованы еще в августе и уже утверждены.

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