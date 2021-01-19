Пешеходы вынуждены ходить по проезжей части дороги – жалоба псковича
Обочина дороги от Шоссейного переулка до улицы Окольной, по которой ходят пешеходы, завалена снегом и не убиралась с 1 января. На это пожаловался пскович на сайте губернатора Псковской области.
«Обочины по улице Шоссейной, в частности участок от Шоссейного переулка до улицы Окольной, не очищаются с 1 января этого года. Люди перемещаются по проезжей части», – говорится в обращении.
В комментариях к жалобе псковича присоединяется и жительница Пскова: «Вечером, когда идёшь домой с работы пешком, - очень опасно! Просим принять меры!»
Обращение принято на рассмотрение администрацией Пскова.