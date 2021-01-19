Пешеходы вынуждены ходить по проезжей части дороги – жалоба псковича

15:30, 19 января 2021, ПАИ

Обочина дороги от Шоссейного переулка до улицы Окольной, по которой ходят пешеходы, завалена снегом и не убиралась с 1 января. На это пожаловался пскович на сайте губернатора Псковской области.

«Обочины по улице Шоссейной, в частности участок от Шоссейного переулка до улицы Окольной, не очищаются с 1 января этого года. Люди перемещаются по проезжей части», – говорится в обращении.

В комментариях к жалобе псковича присоединяется и жительница Пскова: «Вечером, когда идёшь домой с работы пешком, - очень опасно! Просим принять меры!»

Обращение принято на рассмотрение администрацией Пскова.