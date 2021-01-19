Ника не виновата: в Порхове ищут новый дом овчарке, хозяин которой оказался под арестом

15:34, 19 января 2021, ПАИ

Кавказскую овчарку Нику, хозяина которой арестовали по подозрению в убийстве, пристраивает порховский приют для бездомных животных «Добрый». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в организации.

Создатель приюта Александр Ефимов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал, что хозяин Ники оказался под арестом и использовал своё право на телефонный звонок, чтобы связаться с зоозащитниками. «Попросил забрать кавказскую овчарку Нику, она осталась одна на цепи. Очень переживал», - отметил Александр Ефимов. Он добавил, что хозяин собаки, возможно, совершивший преступление, пытался остаться человеком: в самый критический момент своей жизни он спасал не себя, а свою собаку. «Ника не виновата», - констатировал создатель приюта.

Представители «Доброго» откликнулись на просьбу и забрали животное в приют. До этого Ника провела морозные дни на холоде, так как разгрызла крышу своей будки.

На данный момент она находится в зооприюте в Порхове, отходит от стресса. Сейчас этой породистой овчарке с документами, родословной и дипломами ищут новый дом. Нике 4 года.

По всем вопросам можно обращаться по телефону: 89113691892 (Александр).