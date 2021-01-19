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Общество

44 тысячи саженцев винограда не допустили к ввозу в Псковскую область

Не допустили к ввозу в Псковскую область 44 тысячи саженцев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

На российско-латвийском участке государственной границы РФ в Псковской области в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» были выявлены нарушения при ввозе 44 200 саженцев винограда. Груз следовал из Вильнюса в адрес фермерского хозяйства в Новороссийске. Согласно фитосанитарному сертификату саженцы винограда сортов «каберне» и «рислинг» были выращены в Испании. Данные сорта являются техническими и используются в основном в виноделии.

Сведения о количестве продукции, заявленные в фитосанитарном сертификате, не соответствуют данным, указанным в коммерческих и транспортных документах.

В федеральной государственной информационной системе отсутствовала информация о начале поставок саженцев винограда сорта «каберне» в целях их использования для посадки на территории России из страны, где выявлено распространение карантинных объектов, характерных для данного вида подкарантинной продукции.

По факту выявленного нарушения возбуждено дело об административном правонарушении.

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