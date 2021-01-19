В челлендже «Безопасная дорога в школу!» приглашают принять участие псковичей

16:17, 19 января 2021, ПАИ

Госавтоинспекция Псковской области запустила челлендж по правилам дорожного движения на тему «Безопасная дорога в школу!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Для участия в челлендже нужно до 29 января разместить на своей странице в группе «ВКонтакте» фото, демонстрирующее важность соблюдения ПДД по дороге в учебное заведение, с хештегами: #ПДДдорогавшколу. Также можно прислать снимок на электронную почту 60gibdd@mail.ru, приложив информацию об участнике.

Возраст участников не ограничен. Пять лучших работ будут отмечены дипломами и опубликованы в официальной группе УГИБДД в соцсети «ВКонтакте».