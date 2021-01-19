Как псковичи переносят вакцину от коронавируса – наблюдения врачей

17:57, 19 января 2021, ПАИ

О том, как псковичи переносят вакцину от коронавируса, рассказала главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная в эфире проекта ПАИ-live 19 января.

«Вакцина переносится так же, как и все другие, – отметила Галина Неваленная. – В ответ на вакцинацию может быть повышение температуры, даже до 38 градусов».

По словам главного врача, может быть небольшая ломота, слабость. В случае если есть высокая температура, можно принимать жаропонижающие препараты и антигистаминные.

«Мы каждому даём памятку, и все пациенты, которые прививаются, у нас на связи», - подчеркнула Неваленная, добавив, что можно прийти в случае, если есть какие-то симптомы.

По словам главного врача, у всех, кто сделал прививку, отмечались небольшие реакции в виде температуры, у кого-то покраснение в месте укола.

«У всех все было хорошо, – добавила спикер. – У медиков, которые первые привились, уже появились антитела, и есть защита».

Главный врач пояснила, что вакцинация в две аппликации проводится для того, чтобы был более стойкий иммунитет.