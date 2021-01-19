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Политика

Для изучения вопросов образования сенаторы хотят привлечь блогеров-миллионников

Ольга Бузова - типичный блогер-миллионник. Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

 

Сенаторы в ближайшее время привлекут блогеров-миллионников к изучению вопросов общего образования, рассказала председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Об этом она сообщила в прямом эфире программы «Сказано в Сенате» на телеканале «Вместе-РФ».

«Вчера мы провели встречу с блогерами-миллионниками и решили включить для изучения мнения родительского, педагогического сообщества в том числе и блогосферу», – сказала Гумерова.

«И я думаю, что это будет очень интересный срез наиболее актуальных вопросов, касающихся общего образования», – добавила она.

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