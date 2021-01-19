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Общество

Сеть «Магнит» начинает открывать магазины-киоски

Сеть «Магнит» попробует новый формат киосков. Фото Виталий Тимкив / ТАСС

 

Второй по обороту российский ретейлер «Магнит» начал тестировать формат магазинов «Киоск мини», говорится в сообщении компании. 

Первый магазин подобного формата открылся на территории головного офиса «Магнита» в Краснодаре, его площадь — 18 кв. м, в ассортименте всего 650 наименований товаров. 

«Цель – протестировать востребованность ультрамалого формата с небольшим чеком и очень высоким числом покупок, ориентированного на импульсный спрос и расположенного в местах с высоким трафиком: в офисах, транспортных узлах, на пешеходных улицах, в парках, спортивных объектах, учебных заведениях и т. п. Преимущества формата киосков – низкие инвестиции в открытие одного объекта, отсутствие федеральных конкурентов и каннибализации основных форматов компании, независимость от наличия предложений недвижимости», – заявили в компании. 

Помимо открытого уже «Киоска мини», компания планирует пилотировать и более крупный формат киосков, а также брендированные вендинговые аппараты, отмечается в сообщении. 

В дальнейшем компания протестирует формат киосков в офисах, транспортных узлах, на пешеходных улицах, в парках, спортивных объектах и учебных заведениях. 

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