Жители России начали закупаться обогревателями и пледами

07:00, 20 января 2021, ПАИ

С 11 по 16 января в России продажи обогревателей и другой климатической техники выросли на 160% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Крупнейшие продавцы таких товаров подтвердили информацию. Чаще всего россияне покупают современные обогреватели стоимостью от 2 тыс. до 3,5 тыс. рублей. Обращают внимание и на более дорогие модели с дистанционным управлением через приложение на смартфоне. В основном, это импортная техника, цена которой подскочила из-за курса валюты.

Также люди стали чаще приобретать перчатки, одеяла, пледы, носки.