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Общество

Заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась в Псковской области

В Псковской области на 2-й неделе 2021 года заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась по сравнению с предыдущей неделей на 14,9% и составила 51,44 на 10 тыс. населения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора, зарегистрирован 3221 случай.

Эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 19,8%, в том числе среди граждан от 15 лет - на 148% (ниже предыдущей недели на 32,9%).

В Пскове заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 29,1% и стала равна 74,31 на 10 тыс. населения, зафиксировано 1563 случая. В областном центре заболеваемость ниже порогового уровня на 12,6%, превышен эпидпорог в возрастной группе 15 лет и старше - на 46,3% (снижение на 42,8%).

Число госпитализаций уменьшилось на 16,7%, в больницу положили 25 человек (на 5 меньше, чем на прошлой неделе).

По состоянию на 15 января в связи с заболеваемостью ОРВИ был закрыт один класс в Себежской средней общеобразовательной школе.

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