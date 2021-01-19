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Курение стало причиной пожара в Порхове

В Порхове причиной пожара стало курение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

19 января в 12:02 на Революционном переулке в Порхове произошел пожар в кухне жилого дома. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении хозяина. Пожарным удалось спасти от огня жилой дом.

В этот же день в 21:26 в деревне Бороусы Пыталовского района в жилом доме произошло горение сажи в дымоходе из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Спасен жилой дом.

В 22:36 в деревне Луг Палкинского района сгорела хозяйственная постройка. Причиной стало короткое замыкание электропроводки в постройке.

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