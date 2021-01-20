0
12:49
Утром квартира, вечером деньги: что изменится на рынке недвижимости Псковской области с введением эскроу-счетов
11:27
Более 15 тысяч пациентов справились с коронавирусом в Псковской области
11:00
Еще один пациент с коронавирусом умер в Псковской области
07:51
Рекордный рост количества умерших от COVID-19 зафиксирован в мире за неделю
00:29
В Госдуме разработали законопроект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев и одиноких людей
22:24
Сеть «Магнит» начинает открывать магазины-киоски
21:49
Юлия Пересильд на новогоднем «Квартирнике» спела песню «Лили Марлен»
Еще новости
Общество

Юрий Сорокин передал бытовую технику Псковской областной больнице

Псковской областной больнице руководитель региональной общественной приемной председателя «Единой России», депутат областного Собрания, руководитель ООО «Псков-Полимер» Юрий Сорокин передал бытовую технику. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

«Очередная партия бытовой техники доставлена в Псковскую областную клиническую больницу», - отметил Сорокин.

Депутат сообщил, что к нему с соответствующей просьбой обратился главный врач учреждения Анатолий Волков.

«Я передал больнице порядка 40 единиц техники, в том числе несколько холодильников, в которых особенно нуждался медперсонал», - добавил Юрий Сорокин, отметив, что главная задача - обеспечить врачей всем необходимым, создав для них максимально удобные условия труда.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Будете ли вы вакцинироваться от COVID-19?
Проголосовать >>>

Более 15 тысяч пациентов справились с коронавирусом в Псковской области
20 января 2021
Более 15 тысяч пациентов справились с коронавирусом в Псковской области
Еще один пациент с коронавирусом умер в Псковской области
20 января 2021
Еще один пациент с коронавирусом умер в Псковской области
Рекордный рост количества умерших от COVID-19 зафиксирован в мире за неделю
20 января 2021
Рекордный рост количества умерших от COVID-19 зафиксирован в мире за неделю
В Госдуме разработали законопроект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев и одиноких людей
20 января 2021
В Госдуме разработали законопроект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев и одиноких людей
Сеть «Магнит» начинает открывать магазины-киоски
19 января 2021
Сеть «Магнит» начинает открывать магазины-киоски
Юлия Пересильд на новогоднем «Квартирнике» спела песню «Лили Марлен»
19 января 2021
Юлия Пересильд на новогоднем «Квартирнике» спела песню «Лили Марлен»
20 января – День музейного селфи
19 января 2021
20 января – День музейного селфи
МВД предложило вручать Конституцию вместе с первым паспортом
19 января 2021
МВД предложило вручать Конституцию вместе с первым паспортом

Идет загрузка...