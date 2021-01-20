Юрий Сорокин передал бытовую технику Псковской областной больнице
Псковской областной больнице руководитель региональной общественной приемной председателя «Единой России», депутат областного Собрания, руководитель ООО «Псков-Полимер» Юрий Сорокин передал бытовую технику. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.
«Очередная партия бытовой техники доставлена в Псковскую областную клиническую больницу», - отметил Сорокин.
Депутат сообщил, что к нему с соответствующей просьбой обратился главный врач учреждения Анатолий Волков.
«Я передал больнице порядка 40 единиц техники, в том числе несколько холодильников, в которых особенно нуждался медперсонал», - добавил Юрий Сорокин, отметив, что главная задача - обеспечить врачей всем необходимым, создав для них максимально удобные условия труда.