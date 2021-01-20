Как попасть на приём к депутатам Псковской гордумы

12:40, 20 января 2021, ПАИ

В Псковской городской Думе напомнили, как записаться на приём к парламентариям.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, обратиться к депутату по округу № 1 Григорию Турчину можно каждый первый и последний четверг месяца с 11:00 до 14:00 в школе № 1 по адресу: ул. Калинина, дом 1, телефон: 8 911 351 39 40.

Сергей Колосов (округ № 2) ведёт прием граждан по предварительной записи по телефону +7 921 211 00 38 в библиотеке «Диалог» по адресу: 1-я Посёлочная, дом 15.

Елена Маницкая (округ № 3) принимает псковичей каждый третий четверг месяца с 14:00 до 17:00 по адресу: улица Коммунальная, 41 (обратная сторона ТЦ «Империал» - вход через проходную), или в рабочее время по предварительной записи по телефону: +7 911 359 21 15 (возможен выезд на место).

Сергей Гаврилов (округ № 4) готов встретиться с избирателями каждый второй рабочий четверг с 18:00 до 19:00 в микрорайоне Псковкирпич в библиотеке (улица Карбышева, 4); каждый третий рабочий четверг с 18:00 до 19:00 в микрорайоне Кресты в библиотеке Военного городка по предварительной записи по телефонам: +7 953 249 89 46 или 29-03-05.

Иван Цецерский (округ № 5) принимает граждан каждый третий четверг месяца с 17:00 до 19:00 в Доме офицеров. Телефон помощника: +7 911 389 95 06.

Александр Баев (округ № 6) общается с жителями города по предварительной записи по телефону: +7 911 351 60 31.

Ольга Федорова (округ № 7) принимает псковичей каждую первую среду месяца с 17:00 до 19:00 в Лицее экономики и основ предпринимательства по адресу: улица Юбилейная, 67а. Предварительная запись на прием по телефону: +7 960 221 07 12.

Елена Полонская (округ № 8) ждет горожан каждый первый и второй рабочий четверг месяца с 16:00 до 18:30 в библиотеке им. И. Н. Григорьева по адресу: улица Юбилейная, 87а; каждый третий рабочий четверг - в Псковской городской Думе с 16:00 до 18:00, телефон: 72-35-66.

Юлия Пожидаева (округ № 9) организует прием граждан по предварительной записи в рабочие дни в ТЦ «Империал» (2-й этаж, левое крыло) с 11:00 до 17:00. Запись по телефону: +7 911 889 23 77.

Любовь Николаева (округ № 10) проводит приёмы каждый третий рабочий четверг месяца с 17:00 до 19:00 в МБОУ «Центр образования «Псковский педагогический комплекс» на улице Байкова, 6 (2-й этаж, приёмная). Записаться можно по телефонам: 55-78-28, +7 921 210 88 22.

Константин Болотин (округ № 11) встречается с жителями Пскова каждый первый и третий четверг месяца с 16:00 до 18:00 по адресу: улица Коммунальная, дом 67/12, телефон: 8 921 114 02 03.

Григорий Стороненков (округ № 12) принимает граждан каждую первую, вторую и четвёртую рабочую среду месяца с 15:00 до 18:00 по адресу: улица Ижорского Батальона, дом 40а, телефон: 69-01-18.

Галина Неваленная (округ № 13) ждёт на приём каждый первый и третий четверг месяца с 17:00 до 19:00 в Естественно-математическом лицее № 20 по адресу: улица Текстильная, дом 18. Предварительная запись по телефону: 8 911 350 49 95.

Дмитрий Барабанов (округ № 14) принимает каждую вторую и четвёртую рабочую среду месяца с 17:00 до 19:00 по предварительной записи по телефонам 61-14-14 или 8 911 362 72 40 по адресу: улица Звёздная, дом 12.

Денис Иванов (округ № 15) проводит встречи с горожанами каждый первый и третий рабочий вторник по адресу: улица Инженерная, дом 25 (участковый пункт полиции № 14) с 18:00 до 19:00 по предварительной записи по телефону: 8 911 380 06 89.

Эдуард Белов (единый городской округ) готов к встрече каждую вторую рабочую среду месяца с 14:00 до 17:00 в региональной общественной приёмной партии «Единая Россия» по адресу: улица Гоголя, дом 9, телефон: 66-25-12.

Владимир Воробьев (единый городской округ) проведёт прием граждан 4 февраля с 14:00 до 17:00 в региональной общественной приёмной партии «Единая Россия» по адресу: улица Гоголя, дом 9, тел.: 66-25-12.

Сергей Мусиенко (единый городской округ) ждёт горожан каждый второй рабочий вторник месяца в региональной общественной приёмной партии «Единая Россия» с 14:00 по адресу: улице Гоголя, дом 9, тел.: 66-25-12.

Валерий Тюменцев (единый городской округ) организует прием граждан каждый четвёртый рабочий четверг месяца в МП г. Пскова «Северо-Западный ЦСМ» по адресу: Октябрьский проспект, дом 14, с 14:00 до 18:00, телефон: 8 953 233 81 70.

Фёдор Постнов (единый городской округ) принимает псковичей по предварительной записи по телефону: 8 911 361 31 10, возможен выезд на место.

Олег Луценко (единый городской округ) ведет прием граждан по предварительной записи по телефону: 8 911 351 10 68, может выехать на место.

Сергей Федоров (единый городской округ) встречается с псковичами по предварительной записи по телефону: 8 911 383 67 18.

Олег Брячак (единый городской округ) готов обсудить вопросы каждый второй рабочий вторник месяца с 9:00 до 16:00 в его общественной приёмной по адресу: улица Я. Фабрициуса, дом 6а. Сейчас временно ведётся приём граждан по адресу: ул. Яна Фабрициуса, дом 4, телефон: 8 911 351 28 17.

Сергей Барабанов (единый городской округ) ждет обращений по предварительной записи по телефону: 8 921 004 47 24.

Дмитрий Пермяков (единый городской округ) готов общаться с горожанами ежедневно по будням с 9:00 до 17:00 по адресу: улица Некрасова, дом 29 (общественная приемная Псковского регионального отделения Российской объединенной демократической партии «Яблоко»), телефон: 8 953 242 29 39.

Узнать депутата по своему округу можно на сайте в разделе «Власть - Городская Дума 6-го созыва - Найти депутата».