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Общество

Прививка от коронавируса не станет обязательным условием для выезда за границу

В России не рассматривают возможность увязки права выезда за границу с наличием документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

«Нет», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Песков пояснил, что идея о «паспортах вакцинации» обсуждается в связи с ограничениями на передвижение людей, которые существуют в других странах. «Идея была такая, чтобы страны гипотетически могли договориться о том, что люди, имеющие некие паспорта, могли бы более свободно передвигаться», - добавил он. «Мы пока далеки от единой точки зрения на этот счет, пока каких-либо единых подходов или единого мнения на этот счет нет», - отметил Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что у Кремля также нет какой-либо официальной позиции о введении таких «паспортов вакцинации», в том числе в виде QR-кодов, в отдельных регионах. «Но тема циркулирует, ее прорабатывают», - отметил он. Песков напомнил, что соответствующий вопрос задавался президенту России Владимиру Путину на ежегодной пресс-конференции, по ее итогам глава государства дал поручение на этот счет. «Коронавирус создал определенную новую реальность, в которой мы вместе с вами живем и будем жить еще неопределенное время, - констатировал он. - Поэтому прорабатываются разные варианты для того, чтобы облегчить нашу жизнь в этих условиях».

Говоря об инициативе введения в отдельных регионах QR-кодов, Песков подчеркнул важность разъяснительной работы о том, что это будет давать их владельцам. «Это просто повод для очень активной, я бы даже сказал проактивной информационной кампании, чтобы разъяснять суть обсуждений и не давать места различным кривотолкам», - добавил он.

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