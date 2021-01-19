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Экономика

На какие товары и услуги выросли цены в Псковской области

За декабрь 2020 года потребительские цены на товары и услуги по Псковской области выросли на 0,8%, с начала года – на 4,9%, сообщили Псковскому агентству информации в Псковстате.

Рост цен как за месяц, так и за год был на уровне среднероссийского.

Продовольственные товары за декабрь 2020 года подорожали на 1,4%, непродовольственные товары – на 0,3%, услуги – на 0,4%. Из продовольственных товаров более всего за месяц выросли цены на овощи – на 22,5% (огурцы – на 48,6%, помидоры – на 23,7%, морковь – на 12,6%), куриные яйца – на 10,8%, икру лососёвых рыб  – на 8,7%, живую и охлажденную рыбу – на 6,0%, консервы фруктово-ягодные для детского питания – на 4,3%, вермишель – на 3,7%. Из фруктов значительнее других подорожали яблоки – на 6,8% и бананы – на 5,9%. Одновременно на ряд продовольственных товаров наблюдалось снижение цен. Больше прочего подешевели апельсины – на 10%, соль поваренная пищевая – на 6,5%, кетчуп – на 2,8%, мясные консервы – на 2,1%.

Среди непродовольственных товаров значительный рост цен наблюдался на отдельные медицинские товары и медикаменты. Более других подорожали: линекс – на 4,1%, термометр медицинский электронный стандартный – на 3,9%, ренни – на 3,8%, верошпирон, бисопролол – на 3,5%, амброксол – на 3%. Наряду с этим отмечено существенное снижение цен на сульфацетамид – на 4,7%, аллохол – на 3,4%, комбинированные анальгетики – на 2,4%.

Из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, выросли цены: на зубные щетки – на 1,8%, шампунь – на 1,1%, туалетную бумагу – на 0,9%, зубную пасту – на 0,5%. Снижение цен наблюдалось на хозяйственное мыло – на 3%, сухие корма для домашних животных – на 1,5%, туалетное мыло  – на 0,4%, стиральный порошок – на 0,3%.

Среди других непродовольственных товаров наиболее подорожали миксеры, блендеры – на 6,9%, бытовые плиты  – на 6,7%, авторучки  – на 6,6%, металлочерепица – на 5,3%, детские варежки (перчатки) – на 4,7%. Более всего подешевели стиральные машины – на 3,8%. Среди услуг наибольший рост цен и тарифов отмечен на услуги железнодорожного транспорта – на 15,3%, клинический осмотр животного – на 10,1%, установку пластиковых окон – на 8,1%. Наибольшее снижение цен отмечено на годовой полис КАСКО – на 10,9%.

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