0
15:38
Ночью в Псковской области ожидается метель
15:20
Всё для детей – ПАИ-live с архимандритом Марком
14:14
Идеальная мать, идеальная жена, или Две истории про Предназначение
12:49
Утром квартира, вечером деньги: что изменится на рынке недвижимости Псковской области с введением эскроу-счетов
11:27
Более 15 тысяч пациентов справились с коронавирусом в Псковской области
11:00
Еще один пациент с коронавирусом умер в Псковской области
07:51
Рекордный рост количества умерших от COVID-19 зафиксирован в мире за неделю
Еще новости
Общество

Елена Полонская передала 12-летней псковичке подарок от Андрея Турчака

Новогоднюю мечту 12-летней псковички Анны Мазур исполнил секретарь Генерального совета партии «Единая Россия», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. По поручению псковского сенатора современный планшет, о котором мечтала девочка, вручила секретарь городского отделения партии, региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья», глава города Елена Полонская, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского реготделения партии.

«Мы очень счастливы, что такое большое желание нашей Ани наконец-таки исполнилось. Теперь у нас есть помощник, который поможет Ане осваивать новые методики альтернативной коммуникации. Огромное спасибо нашему волшебнику Деду Морозу», - поделилась впечатлениями мама девочки Ирина Мазур.

«Андрей Анатольевич уделяет пристальное внимание нашим детям, заботится о них. Он принимает участие в доброй акции и исполняет желания юных псковичей», - отметила Елена Полонская.

Она подчеркнула, что в этом году много волонтеров, в том числе партийцев, активно присоединились к всероссийской акции «Елка желаний». Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и секретарь регионального отделения партии, депутат Госдумы Александр Козловский исполнили сразу несколько детских желаний. Андрей Турчак стал Дедом Морозом для восьми жителей Псковской области. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Будете ли вы вакцинироваться от COVID-19?
Проголосовать >>>

Ночью в Псковской области ожидается метель
20 января 2021
Ночью в Псковской области ожидается метель
Всё для детей – ПАИ-live с архимандритом Марком
20 января 2021
Всё для детей – ПАИ-live с архимандритом Марком
Более 15 тысяч пациентов справились с коронавирусом в Псковской области
20 января 2021
Более 15 тысяч пациентов справились с коронавирусом в Псковской области
Еще один пациент с коронавирусом умер в Псковской области
20 января 2021
Еще один пациент с коронавирусом умер в Псковской области
Рекордный рост количества умерших от COVID-19 зафиксирован в мире за неделю
20 января 2021
Рекордный рост количества умерших от COVID-19 зафиксирован в мире за неделю
В Госдуме разработали законопроект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев и одиноких людей
20 января 2021
В Госдуме разработали законопроект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев и одиноких людей
Сеть «Магнит» начинает открывать магазины-киоски
19 января 2021
Сеть «Магнит» начинает открывать магазины-киоски
Юлия Пересильд на новогоднем «Квартирнике» спела песню «Лили Марлен»
19 января 2021
Юлия Пересильд на новогоднем «Квартирнике» спела песню «Лили Марлен»

Идет загрузка...