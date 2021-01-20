100 детей смогут посетить ремесленно-фольклорный лагерь в Печорском районе

15:25, 20 января 2021, ПАИ

В Печорском районе ремесленно-фольклорный лагерь смогут посетить порядка 100 детей. Об этом в эфире ПАИ-live рассказал архимандрит Марк, который является координатором проекта ремесленно-фольклорного православного клуба дневного пребывания «Сохраняя традиции – Сохраним себя».

Помимо ремесленного мастерства, в лагере предусмотрены также и спортивные мероприятия.

«Набор самый разный, но мы пока сможем принять только 100 человек, и из малообеспеченных семей в том числе», – отметил отец Марк.

Спикер отметил, что будет предоставлена некая площадка дневного пребывания.

«Это бесплатно, потому что это не коммерческий проект и не бизнес, это дело милосердия, – подчеркнул архимандрит, добавив, что поступил большой запрос от дома-интерната для инвалидов. – У них большое желание социализировать группу детей, и какой-то минимум навыков мы можем им дать».

Три летних месяца 2021 года будут посвящены реализации проекта.

«Владыка митрополит Тихон благословил, все должно пройти хорошо», – заметил отец Марк.