Производство синтепона могут запустить в Псковской области

14:36, 20 января 2021, ПАИ

В Псковской области могут запустить производство синтепона и спанбонда. Встречу с потенциальными инвесторами из Санкт-Петербурга провело Агентство инвестиционного развития региона, сообщается на странице учреждения в Instagram.

На встрече обсуждались детали планируемого инвестиционного проекта и варианты размещения будущего производства. «Рассматриваемый проект направлен на выпуск импортозамещающей продукции, которая в основном предназначается для предприятий текстильной промышленности, – синтепона и спанбонда», - рассказали в агентстве.

Авторам проекта рассказали о мерах и условиях предоставления поддержки, а также о возможностях финансирования региональным фондом развития промышленности.

Результатом переговоров стало согласование дальнейших шагов, необходимых для реализации инвестиционного проекта.