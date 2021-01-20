Всё для детей – ПАИ-live с архимандритом Марком
Архимандрит Марк, координатор проекта ремесленно-фольклорного православного клуба дневного пребывания «Сохраняя традиции – Сохраним себя» стал гостем проекта ПАИ-live.
Для чего в Псковской области реализуется этот проект? Где именно будет располагаться клуб дневного пребывания, для осуществления летнего загородного отдыха детей? Сколько детей смогут отдохнуть благодаря реализации проекта? Какую деятельность предполагает клубная организация отдыха?
Обо всём этом рассказывает архимандрит Марк.