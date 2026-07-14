Псковская бригада обновит Дом культуры в Херсонской области
Аварийно-восстановительная бригада от Псковской области приступила к подготовке Дома культуры в посёлке Ивановка Ивановского округа Херсонской области к ремонту. Об этом сообщается в Telegram-канале «Шефская помощь | Херсонская область».
Сейчас специалисты проводят детальное обследование объекта, оценивая его техническое состояние.
По итогам дефектовки будет определён полный перечень необходимых ремонтно-восстановительных работ, чтобы своевременно подготовить здание к работе уже к сентябрю этого года.
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