Псковская бригада обновит Дом культуры в Херсонской области

13:08, 14 июля 2026, ПАИ

Аварийно-восстановительная бригада от Псковской области приступила к подготовке Дома культуры в посёлке Ивановка Ивановского округа Херсонской области к ремонту. Об этом сообщается в Telegram-канале «Шефская помощь | Херсонская область».

Сейчас специалисты проводят детальное обследование объекта, оценивая его техническое состояние.

По итогам дефектовки будет определён полный перечень необходимых ремонтно-восстановительных работ, чтобы своевременно подготовить здание к работе уже к сентябрю этого года.