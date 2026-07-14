Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковская бригада обновит Дом культуры в Херсонской области

Аварийно-восстановительная бригада от Псковской области приступила к подготовке Дома культуры в посёлке Ивановка Ивановского округа Херсонской области к ремонту. Об этом сообщается в Telegram-канале «Шефская помощь | Херсонская область».

Фото здесь и далее из Telegram-канала «Шефская помощь | Херсонская область»

Сейчас специалисты проводят детальное обследование объекта, оценивая его техническое состояние.

По итогам дефектовки будет определён полный перечень необходимых ремонтно-восстановительных работ, чтобы своевременно подготовить здание к работе уже к сентябрю этого года.

Подробнее о сотрудничестве двух регионов – в сюжете ПАИ.
Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






14 июля 2026

В Псковской области организуют исторический фестиваль «Прорыв линии «Пантера»
14 июля 2026

Псковичи смогут сделать прививку от гриппа прямо на избирательном участке
14 июля 2026

Семейный сквер откроют у Дома молодёжи в Пскове
14 июля 2026

Крестный ход «Дорогой Спасителя» прошёл в Псковской области
14 июля 2026

Проблема с дефицитом бензина к выборам будет решена, уверен Игорь Сопов
14 июля 2026

В Псковской области до пяти тысяч рублей увеличена выплата на покупку школьной формы для многодетных
14 июля 2026

Малиновое безумие: 25 литров спелой ягоды набрали жители Псковской области
14 июля 2026

Поднят чёрный флаг: псковичам напомнили правила безопасности при походе на пляж

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...