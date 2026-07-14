Псковские специалисты построили летнюю веранду в детском саду в Херсонской области

13:36, 14 июля 2026, ПАИ

Аварийно-восстановительная бригада из Псковской области продолжает оказывать шефскую помощь Ивановскому муниципальному округу Херсонской области. Об этом сообщается в Telegram-канале «Шефская помощь | Херсонская область».

Специалисты благоустроили территорию детского сада в посёлке Ивановка на улице Украинской, 1. Для воспитанников учреждения построили новую летнюю веранду: смонтировали прочный металлический каркас, установили заднюю защитную стенку из надёжной сетки, оборудовали удобные деревянные лавочки и сделали новую крышу.

«Теперь дети смогут проводить больше времени на свежем воздухе в комфортных и безопасных условиях – новая веранда защитит их от жаркого солнца и дождя, а также станет уютным местом для прогулок, игр и отдыха», – отметили специалисты.

Подробнее о сотрудничестве двух регионов – в сюжете ПАИ.