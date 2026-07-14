Точки притяжения: развитие туризма в Псковской области обсудят на круглом столе в медиацентре ПАИ

13:40, 14 июля 2026, ПАИ

Круглый стол, посвящённый развитию туризма в Псковской области, пройдёт в медиацентре ПАИ сегодня, 14 июля, в 15:00.

Эксперты обсудят, что чаще всего называют главной причиной своего возвращения туристы из других регионов, какие необычные или новые запросы появились у путешественников, чем отличается поведение местной аудитории от гостей издалека и какой вклад вносят псковичи в продвижение туристической привлекательности региона.

В медиацентр ПАИ придут директор ТИЦ Псковской области Александра Федотова, управляющий базой отдыха «Лукоморье» в Пушкиногорском районе Сергей Борисов, генеральный директор компании «Аванта Инвест» в Островском районе Ольга Крылова и управляющая домом-музеем «Дом Фролова» в Пскове Кристина Леонова.