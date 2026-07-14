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Общество

Ургант проведёт церемонии открытия и закрытия кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове

Торжественные церемонии открытия и закрытия VII Международного кинофестиваля «Западные ворота» проведут актёры Андрей Ургант и Ольга Будина, сообщили ПАИ организаторы.

Фото предоставили организаторы

Андрей Ургант – актёр театра и кино, телеведущий и мастер живого общения с публикой. Зрителям он известен по ролям в культовых проектах «Мастер и Маргарита», «Убойная сила», «Воронины», «Любовь-морковь». Кроме того, он вёл программы «Встречи на Моховой», «Слава Богу, ты пришёл!» и многие другие.

Ольга Будина – актриса театра и кино, лауреат престижных кинопремий, известная зрителям по ролям в фильмах и сериалах «Граница. Таёжный роман», «Идиот», «Земский доктор» и других.

Напомним, торжественное открытие фестиваля состоится 24 июля в 18:00 в Большом концертном зале Псковской областной филармонии. Церемония закрытия пройдёт 26 июля в 17:00.

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