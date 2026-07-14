По стопам родителей: псковский травматолог поделился историей своего пути в медицину

14:15, 14 июля 2026, ПАИ

Травматолог-ортопед Псковской детской областной больницы Илья Цыкунов рассказал, как пример родителей повлиял на его выбор профессии.

«Я из врачебной династии из Великих Лук. С детства уже решил, что хочу стать врачом. Смотрел на родителей, гордился, захотелось быть похожим. Отец мой был оперирующим хирургом. Это прикладная профессия, где, помимо знаний и навыков, нужно применить порой иногда даже физическую силу», – поделился он.

26-летний специалист отметил, что его мечтой было поступить в педиатрический вуз в Санкт-Петербурге. «Годы учёбы вспоминаю с теплом. Действительно было моментами тяжело, но со всем справлялись. Переехал из Санкт-Петербурга в октябре прошлого года. Начал заниматься совместно с наставниками, которые передают свой бесценный опыт, вкладываются, позволяют стать в дальнейшем хорошим специалистом», – подчеркнул травматолог-ортопед.

Рассказывая о том, как строится его обычный рабочий день, Илья Цыкунов отметил, что обращаются дети с острыми травмами – спортивными, ротовыми. При этом большинство пациентов приходят на приём с жалобами на незначительные ушибы, растяжения.

«Но иногда встречаем действительно сложный перелом. Помимо повреждения кости, может быть кровоизлияние, которое требует лечения, хирургического разреза, доступа, выделения костных фрагментов, сопоставления их и фиксации на внутренне фиксирующие устройства. То есть это, как правило, пластины и винты», – объяснил врач.

По его словам, помимо лечения ребёнка, нужно ещё обеспечить покой для родителей, потому что они переживают больше, чем сам ребёнок.

«Моя основная задача в этой работе – чтобы ребёнок получил хорошее впечатление после посещения травмпункта. Объясняешь, пытаешься подружиться, чтобы ребёнок не зажимался и в дальнейшем не боялся врачей», – сказал Илья Цыкунов.

Специалист также добавил, что любит свою работу за возможность приносить людям пользу. «Мне нравится осознавать, что моё лечение может принести людям облегчение, избавить от страданий, избавить от болей, вернёт их к полноценной жизни после какой-то бытовой травмы», – заключил травматолог-ортопед.

Напомним, за 2025 год в медицинские организации Псковской области впервые трудоустроились 72 врача и 12 средних медицинских работников.