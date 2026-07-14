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Опубликована программа мероприятий к 82-й годовщине освобождения Опочецкого района

Программу мероприятий, посвящённых 82-й годовщине освобождения Опочецкого района от немецко-фашистских захватчиков, опубликовал в своём официальном канале на платформе MAX глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин.

Изображение носит иллюстративный характер. Фото: ПАИ

Праздничные события пройдут 15 и 18 июля. В среду в 11:00 в гимназии имени А. Д. Петрова состоится шахматный турнир. В 13:30 начнётся митинг у стелы воинам-освободителям на Советской площади. В 14:00 в Доме культуры запланирована презентация десятого тома книги «Солдаты Победы».

18 июля в 10:00 на городском стадионе стартует турнир по пляжному волейболу, в 12:00 там же пройдёт четвёртый тур чемпионата Псковской области по футболу среди мужских команд сезона 2026 года.

В 12:00 начнётся экскурсия «Опочка и исторические имена» (сбор у краеведческого музея на улице Ленина, 64), а также откроется работа выставки-макета «Освобождение Опочки» в музее-мельнице.

В 14:00 в Доме культуры пройдёт областной конкурс «Золотой микрофон» с участием артистов и коллективов Псковской области.

На городском валу 18 июля с 10:00 будут работать аттракционы, мастер-классы и ярмарка мастеров. В 12:00 пройдёт конкурс «Парад колясок» (формирование колонны на улице Набережной, у спуска с моста).

В 13:00 запланированы торжественное открытие, награждение и концертная программа с участием народного коллектива вокального ансамбля «Радуга» под руководством Александра Ярового из Великолукского района.

В 15:00 начнут работу площадка «Движение первых» и детская игровая программа «Мира тебе, мой любимый город». С 18:00 до 23:00 состоится гала-концерт победителей областного конкурса «Золотой микрофон», выступление вокального дуэта Ярославы и Алексея Давыдовых из Великого Новгорода и дискотека (18+).

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