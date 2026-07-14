Специалисты Псковского облсовпрофа повысили квалификацию в области транспортной безопасности

13:24, 14 июля 2026, ПАИ

Специалисты Псковского областного совета профсоюзов Юлия Трактуева и Николай Королев успешно завершили обучение по программам повышения квалификации в учебном центре содействия развитию транспортно-дорожного комплекса региона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

С 29 июня по 10 июля Юлия Трактуева освоила программу «Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения», а Николай Королев прошёл обучение по программе «Контролёр технического состояния автотранспортных средств».

Оба специалиста успешно сдали квалификационные экзамены и получили свидетельства о повышении квалификации установленного образца Министерства транспорта России.

«Повышение квалификации сотрудников – важная составляющая работы нашего профсоюзного объединения. Профессиональный рост кадров способствует повышению уровня безопасности на транспорте и обеспечению надлежащего технического контроля автотранспортных средств», – отметил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.