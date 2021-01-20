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На фоне пандемии в России выросла преступность

В России на фоне пандемии выросла преступность, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По итогам 2020 года в стране на 1% выросло число зарегистрированных преступлений. По тяжким и особо тяжким деяниям – на 14%.

Влияние на рост тяжких преступлений оказало в том числе увеличение количества криминальных деяний, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

За год почти вдвое выросло число преступлений, совершенных в интернете и с помощью мобильных телефонов.

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