На фоне пандемии в России выросла преступность

15:11, 20 января 2021, ПАИ

В России на фоне пандемии выросла преступность, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По итогам 2020 года в стране на 1% выросло число зарегистрированных преступлений. По тяжким и особо тяжким деяниям – на 14%.

Влияние на рост тяжких преступлений оказало в том числе увеличение количества криминальных деяний, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

За год почти вдвое выросло число преступлений, совершенных в интернете и с помощью мобильных телефонов.