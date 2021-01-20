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Исследования вакцины «Спутник V» на детях пройдут в этом году

В течение 2021 года в России пройдут клинические исследования вакцины «Спутник V» среди детей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя директора Центра имени Гамалеи Дениса Логунова.

По его словам, в отношении детей вакцина пока еще не разрешена, и это связано с нормальной регуляторикой, не только российской, но и мировой. 

«Вначале все клинические исследования и клиническое применение проходят только на взрослой популяции, и только потом происходит переход к детской популяции. Такое исследование запланировано, будет проведено в течение этого года», - сказал Логунов.

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