Исследования вакцины «Спутник V» на детях пройдут в этом году

15:51, 20 января 2021, ПАИ

В течение 2021 года в России пройдут клинические исследования вакцины «Спутник V» среди детей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя директора Центра имени Гамалеи Дениса Логунова.

По его словам, в отношении детей вакцина пока еще не разрешена, и это связано с нормальной регуляторикой, не только российской, но и мировой.

«Вначале все клинические исследования и клиническое применение проходят только на взрослой популяции, и только потом происходит переход к детской популяции. Такое исследование запланировано, будет проведено в течение этого года», - сказал Логунов.