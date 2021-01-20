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Поражение 90% лёгких не приговор: как пскович победил коронавирус
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Общество

Поражение 90% лёгких не приговор: как пскович победил коронавирус

Пскович Валерий Соколовский с поражением 90% лёгких победил коронавирус, сообщают «Вести-Псков».

В Псковскую областную инфекционную больницу он поступил с температурой под 40 градусов и поражением 20% легких. За три дня поражение одного легкого достигло 90%, второго –  95%. Валерия Соколовского экстренно госпитализировали в реанимацию, где врачи круглосуточно боролись за его жизнь. «Они мне говорили держаться, не падать духом. Сильно поддерживали морально. И я был уверен в профессионализме этих людей», - рассказал пскович.

Заведующая реанимацией Псковской областной инфекционной больницы Варвара Оконечникова отметила, что хорошо помнит своего пациента и ту бессонную переломную ночь, когда до 5 утра ждала реакции организма на лечение. «Бывает, домой приходишь, не отпускаешь, думаешь постоянно об этом. Отслеживаем всё, чтобы ничего не упустить. И когда видим, что есть хоть маленький шажок, чуть выдыхаем», - поделилась она.

В целом болезнь Валерия Соколовского длилась три месяца, треть этого времени он провел на больничной койке. Теперь мужчине предстоит долгий путь восстановления организма. «Сейчас себя чувствую довольно неплохо. Пока еще восстановление идет», - рассказал пскович.

Он добавил, что после коронавируса пересмотрел свое отношение к жизни. «Людям хочу сказать: не играйте с этим. Это серьезное заболевание. Надо соблюдать меры предосторожности», - подчеркнул Валерий Соколовский.

Псковские медики уверены, что даже полное поражение легких не приговор. Сейчас в реанимации Псковской областной инфекционной больницы находятся 4 пациента с 90% поражения легких. У всех наблюдается положительная динамика.

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