Псковичи осудили охотников за истребление волков

18:41, 20 января 2021, ПАИ

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Жители многих районов Псковской области последние несколько лет начали массово жаловаться на осмелевших волков, которые на их глазах снимают с цепей собак, убивают отставших от стада коров и воруют овец, пишет «Комсомольская правда – Псков».

Заместитель председателя в сфере охраны и использования объектов животного мира Горкунов Андрей рассказал «Комсомольской правде», что от псковичей последнее время поступает довольно много жалоб на «санитаров леса». Несмотря на то что сейчас популяция волков близка к норме, в регионе насчитывают около 250 особей, так что работа по урегулированию количества волков на данный момент необходима.

Например, остро ситуация с волками обстоит в Плюсском районе. «Санитары леса» давно перестали ограничиваться скрытной охотой в полях и ночными вылазками за домашними питомцами. Звери, не боящиеся людей, спокойно заходили в населённые пункты даже днём. Видели их и в районных центрах у многоэтажек. Местные жители, неоднократно видевшие в деревне волков, не на шутку перепугались и начали обращаться за помощью в местные органы власти, лесничество и просить помощи у охотников.

После жалоб охотники начали убивать выходящих к людям волчиц. Однако после этого, как уверяют местные жители, хищников стало ещё больше: волки пришли мстить за своих волчиц, уверены в Плюссе.

Как рассказал «Комсомольской правде» представитель местной охотничьей бригады ООО «Песно» Сергей Владимирович, в последнее время численность волков необъяснимо выросла.

Жалобы на разгулявшихся хищников появились и на сайте губернатора. Например, в конце осени жители деревни Колесниково Пушкиногорского района рассказали, что в соседней деревне хищники съели за месяц больше десятка домашних животных, а теперь пришли и к ним в деревню.

Причём, как утверждают местные жители, волки нападали днём и не боялись подходить вплотную к дому. «Волков заметил ребёнок, жутко испугался. Волки пытались пробраться к нашим домашним животным, разодрали забор из сетки рабица. В этот раз у них добраться до животных не получилось», – рассказала Анна Виноградова.

Председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов ответил обеспокоенным псковичам, что на территории Пушкиногорского и Островского районоа обитает порядка семи-восьми волков, и меры, направленные на их уничтожение, приняты. «Однако ввиду большой трудоёмкости и иных факторов: труднопроходимой местности, отсутствия снежного покрова, слабой развитости дорожной сети и других – положительный результат может быть достигнут через достаточно длительное время», – отметил он.

Зима – самое благоприятное время для охоты на волков. Представитель охотничьей бригады ООО «Песно» объяснил, что на снегу проще обнаружить следы хищника и выследить его. Кроме того, их становится видно и на замёрзших реках.

В России сейчас воспринимают охотников плохо. Комментарии к статьям об охоте на волков в нашем издании нашли большой отклик среди россиян. Большинство из них осуждают действия охотников. У людей нет понимания, что настоящие охотники не вредят природе, а помогают и являются её защитниками. Вред дикой природе несут люди, занимающиеся браконьерством и отстреливающие животных, численность которых мала, и те, кто охотится в неположенное время.

С приходом этой зимы охотники многих регионов Псковской области откликнулись на просьбы псковичей и вышли в леса охотиться на матёрых хищников. Многие об этом особо распространяться не стали, но несколько охотников, в том числе из Плюсского района, решили поделиться успехами охоты на своей странице в социальных сетях и впоследствии сильно об этом пожалели.

Администраторы нескольких групп соцсети «ВКонтакте» сделали репост этих фотографий к себе в сообщества. После этого фотографии охотников, позирующих рядом с подстреленными волками, увидели сотни псковичей. В комментариях на «убийц ни в чём не повинных животных» обрушились десятки отзывов с нелестными высказываниями и осуждениями. Перепало и тем, кто мирно попытался объяснить, что волки для жителей районов опасны.

Кроме того, некоторые осуждали охотников за сам факт размещения фотографий. Они отнеслись к охоте с пониманием, но отметили, что заниматься фотофиксацией такого дела – «свидетельство отклонений». Тут возникает вопрос. Почему эти же люди в этих же группах почти не осуждают тех, кто делится фотографиями шокирующих последствий ДТП или фотографиями, на которых рыбаки позируют со своим уловом?

В основном в обсуждении приняли участие жители самого Пскова, для которых истории о волках, спокойно гуляющих по деревне, – пережитки прошлого и страшные байки. В комментариях под новостью о волках в районной газете можно было наблюдать такой диалог.

– Вот когда встретите его ночью в деревне один на один, по-другому запоёте, в Лужском районе в том году они во многих деревнях и посёлках вырезали почти всех собак, а ведь рано утром идут на работу люди, а если это ваши дети?

– Во многих – это в каких? Или это только сплетни-страшилки?

Псковичи, понимающие опасность матёрых и не понаслышке знающие об угрозе, исходящей от волков, в ответ привели конкретные случаи ущерба от «санитаров леса», но получили неожиданные ответы.

Одна женщина отметила, что возмущаются, наверное, в основном те, кто живут в городах, и рассказала, что у них в деревне волки загрызли собаку. Ответом ей было, что «волчара не виноват, он есть хочет, виноваты те, кто лес уничтожает». При этом почему от этого должны страдать собаки и скот местных жителей не уточняется.

До 2016 года за добычу волка охотники получали 5 тысяч рублей, теперь награждение за поимку матеёрого хищника увеличено в два раза, до 10 тысяч рублей. Обывателям такая цифра кажется невероятно большой. Многие уверены: безжалостные охотники идут на охоту из-за денег. А что им стоит? Пошёл в лес, сделал выстрел – и всё.

Однако вознаграждение не окупает потраченные на охоту усилия, время и материальные затраты. Как объяснил «Комсомольской правде» представитель охотничьей бригады ООО «Песно» Сергей Владимирович, охота на волка – дело трудоёмкое. «Редкий случай, когда волка удаётся отследить меньше чем за неделю. Матёрые волки, например, и флажки перебегать могут. Они же понимают, что происходит». Про сложности охоты осенью псковичам сообщал и председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области.

Как рассказывал журналистам медиахолдинга заместитель председателя госкомитета по природопользованию Андрей Горкунов, в среднем затраты на добычу одной особи составляют около 30 тыс. рублей. «Для охотников должны быть стимулом не деньги, а снижение популяции волка», – отметил он.

Поверье насчёт мести волков до сих пор живо среди некоторых деревенских жителей. Многие со всей серьёзностью считают, что волки могут пойти по следу охотника, взявшего волчат или убившего волчицу, прийти к его дому и передушить весь его скот.

Доходит до того, что в некоторых деревнях местные, даже зная о том, где находится волчье логово, охотникам о нём не рассказывают. Однако оснований под собой это поверье не имеет. А в случае с волчатами может иметь место простое совпадение. Волчицы, лишаясь логова, перестают пытаться скрыть своё местонахождение, и, как следствие, местные начинают их чаще замечать.

Обычно волки боятся человека и не нападают на него первые. Опасность нападения чаще всего существует в голодное время, когда животные сбиваются в большие стаи.

А вот диких животных, которые идут на контакт с человеком, следует всячески избегать. Бешенство у волков не всегда предполагает повышенную агрессивность, нужно понимать, что, если дикий зверь не боится человека, с ним что-то не так. Нужно помнить, что бешенство передаётся не только через укус животного, но и через его слюну.

Даже учитывая тот факт, что медицина в последнее время достигла значительных успехов, бешенство является излечимым лишь на начальных стадиях, сразу после заражения. В противном случае заболевание приводит к летальному исходу.

Печатается с сокращениями. Полную версию читайте на сайте «КП-Псков».