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Общество

Руководитель «Экогрупп» объяснил, как быть с пенями из-за опаздывающих квитанций

Руководитель ООО «Экогрупп» – регоператора по обращению с ТКО в Псковской области Денис Кузнецов объяснил, как быть с пенями из-за квитанций, которые доставляются не вовремя. Речь об этом шла в прямом эфире ЦУР Псковской области 14 мая.

Денис Кузнецов. Фото: ПАИ

Денис Кузнецов напомнил, что с 1 января 2025 года в южной зоне Псковской области компания перешла на начисление платы за услуги по вывозу ТКО в одной платёжке с «Псковэнергосбытом». По словам руководителя «Экогрупп», это сделано, чтобы платёжек было меньше, люди получали меньше «бумаги», а также для экономии средств компании.

«К этому переходу мы готовились несколько месяцев: сравнивали базы данных, но в итоге не всё получилось корректно, поэтому мы получаем жалобы от населения и все их отрабатываем. Могу сказать, что это единичные случаи. Они есть, но их не так много, как мы ожидали. В любом случае мы открыты для всех и индивидуально консультируем людей на всех доступных платформах: по телефону, через почту, в соцсети «ВКонтакте», – уточнил Денис Кузнецов.

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