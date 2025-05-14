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Общество

Руководители медучреждений Псковской области принимают участие во всероссийском форуме «Здоровье нации»

Главные врачи медучреждений Псковской области принимают участие во всероссийском форуме «Здоровье нации – основа процветания России» в Москве, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

Медицинский форум в Москве. Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

Форум открылся сегодня, 14 мая. Он посвящён таким темам, как развитие доступной медицины, поддержка медицинских кадров, а также модернизация больниц и поликлиник.

Всего в мероприятии принимают участие более 100 человек, среди них представители власти, медики и учёные. В рамках форума будут организованы дискуссионные площадки, где обсудят наиболее важные проблемы. На его открытии также выступил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, который отметил, что в стране в настоящее время большое внимание уделяется созданию инновационных препаратов.

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