Руководители медучреждений Псковской области принимают участие во всероссийском форуме «Здоровье нации»

17:21, 14 мая 2025, ПАИ

Главные врачи медучреждений Псковской области принимают участие во всероссийском форуме «Здоровье нации – основа процветания России» в Москве, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

Форум открылся сегодня, 14 мая. Он посвящён таким темам, как развитие доступной медицины, поддержка медицинских кадров, а также модернизация больниц и поликлиник.

Всего в мероприятии принимают участие более 100 человек, среди них представители власти, медики и учёные. В рамках форума будут организованы дискуссионные площадки, где обсудят наиболее важные проблемы. На его открытии также выступил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, который отметил, что в стране в настоящее время большое внимание уделяется созданию инновационных препаратов.