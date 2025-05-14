​Выставка «Живописные образы культурных ландшафтов» откроется в Пушкинском заповеднике

17:02, 14 мая 2025, ПАИ

С выставочным проектом «Живописные образы культурных ландшафтов» с 15 мая можно ознакомиться в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

Работы для необычной выставки Пушкинскому заповеднику предоставил Юрий Веденин, профессор, доктор наук, специалист по рекреационной географии, географии искусства, один из основателей Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва, председатель правления «Общества изучения русской усадьбы».

На выставке, которая развёрнута в выставочном зале «Льняной амбар» в мемориальной усадьбе «Михайловское», можно увидеть виды Русского Севера, Подмосковья, европейской части России и русского Черноземья. Есть здесь и пейзажи, сделанные в ближнем и дальнем зарубежье: Грузия, Беларусь, Италия, Франция. На двух работах — пастели 2023 года — запечатлены псковские пушкинские места: подъезд к мемориальному «Михайловскому» в Пушкинском заповеднике и уголок парка в музее-усадьбе «Тригорское».

Всего на выставке представлено более 80 работ — пастели и карандашные рисунки. «Особенностью этих картин является то, что автор, как профессиональный географ, отражает пейзажи конкретных культурных ландшафтов, имеющих точную географическую привязку», — отметили в Пушкинском заповеднике.

В «Михайловском» также сообщили, что к открытию выставки завтра, 15 мая, в 14:30 по направлению к усадьбе от заповедного Научно-культурного центра (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) отправится служебный автобус. Им смогут воспользоваться не только сотрудники музея, но и все желающие. На церемонии открытия можно будет встретиться и пообщаться с Юрием Ведениным.