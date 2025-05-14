Волчица до смерти затаскала детёнышей в псковском экопарке

17:22, 14 мая 2025, ПАИ

Новорожденные волчата погибли в экопарке «Зооград» в Пушкиногорском районе. Об этом ПАИ рассказал директор экопарка Андрей Голощапов.

«Волчата родились 2 мая, но волчица их затаскала. Она хотела спрятать своих детенышей, потому что люди ходят постоянно. Мы поэтому всегда и стараемся рядом не работать, ничего не делать, чтобы ее не волновать. Но тут как раз были праздники, куча народа, а это дикие животные – в первом поколении живут в неволе, им это не нравится, они начинают прятать малышей. Ну и в итоге происходит вот так. Скорее всего, никто из волчат не выжил. С лисами у нас такое же было», – пояснил собеседник ПАИ.

Волчат планировали забрать от матери и содержать отдельно от внешней среды и людей. При этом совсем рано их забирать нельзя, потому что они должны получить достаточно материнского молока, добавил Андрей Голощапов.

По его словам, ситуация была безвыходной – даже если огородить волчицу с детенышами щитами, они все равно будут слышать звуки проходящих мимо людей.

«Будет только хуже, потому что они не видят, что там за этими щитами происходит, но все равно слышат голоса, что люди там ходят, шумят. На входе мы всех гостей предупреждаем, что не надо шуметь, особенно когда класс привезут. Но они тут же забывают это все, начинают бегать, кричать», – сказал директор экопарка.

Ранее сообщалось, что в экопарке «Зооград» неожиданно родился детеныш альпаки.