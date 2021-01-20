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Политика

В Вашингтоне началась инаугурация Джозефа Байдена

Трампа на инаугурации нет. Фото REUTERS/Jim Bourg

 

Началась церемония инаугурации избранных президента США Джозефа Байдена и вице-президента Камалы Харрис в Вашингтоне, сообщают «Известия».

В американской столице повышены меры безопасности в преддверии церемонии. Часть города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, перекрыта для автотранспорта.

Как передаёт CNN, вопреки традиции, действующий президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп не будут встречать Байдена и его жену Джил в Белом доме и не будут присутствовать на инаугурации в Капитолии. Трамп вместе с супругой покинет Белый дом в 8:00 по местному времени (16:00 мск) и направится во Флориду. Инаугурация Байдена намечена на полдень (20:00 мск).

Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января. За день до этого сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один правоохранитель.

19 января Трамп в прощальном обращении к согражданам признал приход к власти новой администрации.

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