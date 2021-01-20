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Общество

Критик Сергей Соседов назвал Моргенштерна «шибзиком»

Моргенштерн изъявил желание ехать на Евровидение. Фото ua-vestnik.com

 

Недавно рэпер Моргенштерн высказал желание представлять Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение». Тимати поддержал его решение. Вот только представители шоу-бизнеса оказались почему-то против, сообщает UA Вестник.

Музыкальный критик Сергей Соседов в пух и прах разнёс идею Алишера Валеева, более известного как Моргенштерн, поехать на «Евровидение». По словам критика, исполнитель не годится в кандидаты конкурса, так как в музыке не силён, пишет teleprogramma.pro.

Соседов заявил, что у Моргенштерна нет ни реноме, ни статуса, а его основной аудиторией являются незрелые подростки.

«Евровидение» – солидный конкурс с огромной историей. Посылать туда шибзиков, пусть и популярных, недостойно», – заявил Сергей Соседов.

Также критик предложил в качестве кандидата от России группу little Big, которая в прошлом году не смогла выступить на конкурсе из-за эпидемии коронавируса.

Что касается Моргенштерна, то, по мнению Сергея Соседова, он может выступить на конкурсе через пять лет, если о нём, конечно, кто-то ещё будет помнить.

Ранее актёр Станислав Садальский раскритиковал идею Моргенштерна ехать на «Евровидение».

Сергей Соседов изумился намерению Моргенштерна. Фото Global Look Press

 

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