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Пожарные спасли от огня два дома и квартиру в Псковской области

В Псковской области пожарные спасли от огня два дома и квартиру, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

20 января в 11:22 в деревне Майкино Великолукского района в жилом доме сгорела сажа в дымоходе. Причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Пожарным удалось спасти жилой дом.

В 15:20 в Палкино на улице Подгорной в жилом доме огнем поврежден пол. Предположительной причиной стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Спасен жилой дом.

В 17:52 в деревне Писковичи Псковского района на улице Гецентова в однокомнатной квартире огнем повреждена стена. Причиной стало короткое замыкание электропроводки в розетке. Спасена квартира.

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