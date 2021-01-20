Пожарные спасли от огня два дома и квартиру в Псковской области

09:09, 21 января 2021, ПАИ

В Псковской области пожарные спасли от огня два дома и квартиру, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

20 января в 11:22 в деревне Майкино Великолукского района в жилом доме сгорела сажа в дымоходе. Причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Пожарным удалось спасти жилой дом.

В 15:20 в Палкино на улице Подгорной в жилом доме огнем поврежден пол. Предположительной причиной стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Спасен жилой дом.

В 17:52 в деревне Писковичи Псковского района на улице Гецентова в однокомнатной квартире огнем повреждена стена. Причиной стало короткое замыкание электропроводки в розетке. Спасена квартира.