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Общество

Почти 70 млн человек в мире вылечились от коронавируса

По состоянию на 21 января в мире зарегистрировано 97 316 823 случая заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 2 083 589 человек. Количество выздоровевших – 69 866 943.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 24 998 975. В этой стране от коронавируса умерли 415 894 человека, выздоровело – 14 968 716.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на четвёртом месте. Здесь коронавирусом заболело 3 633 952 человека, 3 027 316 пациентов выздоровели, 67 220 – умерло. В Псковской области зарегистрировано 27 934 случая заражения коронавирусом, выздоровели 15 159 пациентов, умерло 115 человек.

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