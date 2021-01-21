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Общество

Более 600 россиян скончались от коронавируса за сутки

За сутки от коронавируса в России скончались 612 человек. Об этом сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

За последние сутки в стране подтверждено 21 887 новых случаев заражения. Общее количество заболевших достигло 3 655 839. За весь период в России от COVID-19 скончалось 67 832 человека. С начала пандемии в стране выписали 3 054 218 пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию.

В Псковской области количество умерших достигло 117.

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Чем антиковидная вакцинация отличается от сезонных прививок от гриппа и каков порядок её проведения – в интервью с Надеждой Рагозиной Почти 238 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области Два очага коронавируса остаются активными в Псковской области 15 504 человека вылечились от коронавируса в Псковской области Ещё 195 человек заразились коронавирусом в Псковской области Более 600 россиян скончались от коронавируса за сутки Почти 70 млн человек в мире вылечились от коронавируса В России создали несколько препаратов, блокирующих размножение коронавируса Поражение 90% лёгких не приговор: как пскович победил коронавирус Россия подала заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в ЕС
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