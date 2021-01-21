Более 600 россиян скончались от коронавируса за сутки

11:12, 21 января 2021, ПАИ

За сутки от коронавируса в России скончались 612 человек. Об этом сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

За последние сутки в стране подтверждено 21 887 новых случаев заражения. Общее количество заболевших достигло 3 655 839. За весь период в России от COVID-19 скончалось 67 832 человека. С начала пандемии в стране выписали 3 054 218 пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию.

В Псковской области количество умерших достигло 117.