Поисковый отряд «ЛизаАлерт» приглашает псковичей стать волонтерами

11:21, 21 января 2021, ПАИ

Стать волонтерами приглашает псковичей поисковый отряд «ЛизаАлерт». Об этом сообщил региональный представитель ПСО «ЛизаАлерт» в Псковской области Евгений Рудый во время пресс-конференции 21 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Рудый отметил, что сейчас в псковском отряде много поисковиков, но теряется все равно больше людей. Кроме того, нужно оборудование, которое все дорого стоит. Поисковики используют свой личный транспорт, расходные материалы. Недавно в отряде появился беспилотник. Есть и дарители, приносят рации, скотч, бумагу.

«Мы призываем приходить, если есть желание – это основное условие, чтобы к нам попасть. Дальше мы всему научим», - отметил спикер, добавив, что для этого следует позвонить на горячую линию отряда, написать в группу в социальной сети «ВКонтакте».

Помочь отряду может каждый желающий пскович, даже из дома. По словам Евгения Рудого, история отряда началась в мае 2020 года, когда пропала девочка. После этого было принято решение составить свой отряд, чтобы быстрее реагировать на сигналы о пропаже.

«Начали без опыта, оборудования, псковичей взял под кураторство отряд из Петербурга. Они показали оборудование, провели лекцию, научили вести поиски в лесу и в городе», - отметил Рудый.

Инфорг отряда Татьяна Разумова рассказала, что она собирает всю информацию о том, кто пропал, откуда, собирает все подробности и передает координатору, который руководит поиском.

Сейчас прошли первичную вводную лекцию больше 140 человек, в поисках принимают участие в зависимости от свободного времени – все работают, отряд – на добровольных началах. Есть старшие по направлениям в отряде, которые составляют основу отряда.