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Спорт

Для спортсменов из Псковской области разработали собственную форму

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с заместителем председателя регионального комитета по спорту Галиной Макаровой и оценил тестовые комплекты формы, которыми планируется обеспечить сборные команды области для участия в соревнованиях. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Проект неоднократно дорабатывался, - рассказала Макарова. - Ветровка для удобства на молнии. Сами спортсмены просили, чтобы на рукаве был флаг Российской Федерации, потому что они принимают участие в международных соревнованиях. На противоположном рукаве — герб Псковской области».

По словам Галины Макаровой, в случае утверждения тестовой партии начнется изготовление формы, очередность получения спортсменами экипировки будет определена в соответствии с началом соревновательного сезона. Всего планируется сшить более 1,4 тысячи комплектов. 

Глава региона положительно оценил внешний вид формы и качество экипировки, а также поручил направить тестовые образцы костюмов представителям разных спортивных федераций региона, чтобы те дали итоговую оценку комплектам и внесли предложения по доработке. Также Михаил Ведерников поинтересовался, когда к костюму будут изготовлены футболки с утвержденным дизайном.

«Основная цель — обеспечить сборные команды костюмами до начала соревновательного процесса. Поэтому средства в первую очередь направлены на это. На футболки финансирование будет выделено по итогам экономии», — отметила Галина Макарова. Губернатор поручил проработать и вопрос привлечения внебюджетного финансирования.

О создании единой формы для сборных спортивных команд Псковской области губернатор Псковской области объявил на юбилейном Балу чемпионов, который прошел в декабре прошлого года. Впервые в истории псковского спорта сборные команды аккредитованных спортивных федераций будут экипированы в одном стиле.

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