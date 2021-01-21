Проектом «Экомышление» будут охвачены три псковские школы

13:20, 21 января 2021, ПАИ

В 2021 году проектом «Экомышление» будут охвачены три псковские школы. Об этом рассказал экоактивист, руководитель проекта Сергей Елизаров в эфире проекта ПАИ-live 21 января.

По словам Сергея Елизарова, проект «Экомышление» был организован в начале 2020 года в двух направлениях – экоуроки, которые планируется проводить в рамках президентского гранта в двух школах Пскова и в Тямшанской гимназии Псковского района. Вторым направлением является осознанное потребление вещей, что позволит свести ущерб природе к минимуму.

«Если говорить о президентском гранте, то мы будем концентрироваться на экоуроках в школах, мы будем рассказывать школьникам, что такое мусор, из каких отходов он состоит, какие формы отхода существуют», – отметил Елизаров.

В игровой форме детей будут учить правильно заниматься сортировкой отходов.

«Мы хотим подготовить сегодняшних школьников правильно подходить к процессу», – подчеркнул спикер.

В рамках проекта планируется также собрать пул из 30-50 активных школьников и работать с ними по этому направлению.

«Эти ребята уже проводили экоуроки для младших классов», – заметил Елизаров, добавив, что в планах – охватить проектом все школы региона.

Первый экоурок «Разделяй с нами» Сергей Елизаров провёл в Тямшанской школе в прошлом году. При поддержке псковского завода «Титан-Полимер» школе подарили трехсекционную урну для стекла, пластика и прочего вида отходов.