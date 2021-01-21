Депутаты Псковского облсобрания почтили память Виталия Пушкарева

12:42, 21 января 2021, ПАИ

В 20-ю годовщину смерти председателя исполкома Псковского областного Совета, председателя Псковского областного Совета народных депутатов Виталия Пушкарёва бывшие коллеги и друзья почтили его память.

«Виталий Николаевич Пушкарёв длительное время был руководителем области и оставил заметный след. По его инициативе и под его руководством было построено большое количество промышленных, социальных объектов, в сельской местности проложены сотни километров дорог, что было очень важно для развития регионального агропромышленного комплекса. Принятые тогда управленческие решения приносят пользу нашему региону до сих пор», - оценил вклад Виталия Пушкарёва в развитие Псковской области председатель областного Собрания депутатов Александр Котов.

Спикер регионального парламента рассказал, что ему довелось работать с Виталием Пушкарёвым, и он до сих пор благодарен за полученный опыт.

«Первое наше знакомство состоялось в середине девяностых – я тогда работал в агропромышленном комплексе. Виталий Николаевич давал советы и многому учил тех, кто работал под его началом, но в то же время мог и очень строго спросить, потому что, прежде всего, был очень требователен к себе. Я многому научился у него и до сих пор использую в работе полученный опыт», - рассказал Александр Котов и отметил важность преемственности поколений. По мнению спикера, и сегодня руководители разного уровня могли бы брать пример с Виталия Пушкарёва, обращаясь к его биографии и результатам работы.

Своими воспоминаниями о Виталии Пушкарёве поделился депутат областного Собрания четвёртого созыва Дмитрий Хритоненков: «Это был настоящий руководитель, обладающий колоссальным управленческим опытом и лидерскими качествами, которые позволяли ему находить оптимальные решения в самых сложных ситуациях. Он был председателем Совета народных депутатов в очень непростое время, когда перед страной и регионом стояли вызовы политического, экономического и социального характера. Кроме того, в Совете тогда было очень большое количество людей – больше сотни – с различными, очень противоречивыми точками зрения на ситуацию. И Виталий Николаевич достойно справлялся с задачей урегулирования конфликтных ситуаций».

Дмитрий Хритоненков отметил, что Виталий Пушкарёв обладал высоким авторитетом не только среди депутатов, но и пользовался уважением различных профессиональных групп.

О том, что Виталий Пушкарёв глубоко погружался во все вопросы, связанные с развитием региона, вспомнил и вице-спикер областного Собрания Анатолий Копосов.

«По образованию Виталий Пушкарёв был инженер-строитель, но вникал и хорошо разбирался во всех сферах. Бывая на заседаниях облисполкома, я видел, как он ставил в тупик представителей районов и аграриев своими вопросами по сельскому хозяйству. Пользовался он непререкаемым авторитетом и строителей – неслучайно в каждую годовщину смерти Виталия Пушкарёва у его могилы собирается столько людей», - подытожил парламентарий.

По традиции 21 января на кладбище в Орлецах пройдёт траурный митинг в память о Виталии Пушкарёве.

Виталий Пушкарёв возглавлял исполком Псковского областного Совета с 1982 по 1991 годы. Одновременно с 1990 года был председателем областного Совета народных депутатов и оставался на этом посту до роспуска Совета осенью 1993 года.