Формирование нового типа мышления – ПАИ-live с Сергеем Елизаровым
Экоактивист, руководитель проекта «Экомышление» Сергей Елизаров стал гостем проекта ПАИ-live.
Как реализуется проект «Экомышление» в Псковской области? На что именно будут направлены средства гранта Фонда президентских грантов, которые выиграла Псковская региональная общественная организация «Управа в ЖКХ»? Сколько в рамках проекта планируется охватить школьников? В каких школах будет реализовываться проект? Чему будут учить школьников? И для чего нужно посеять в головах детей зерно нового типа мышления – экомышления?
Обо всём этом рассказывает Сергей Елизаров.