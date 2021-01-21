0
13:35
Чем антиковидная вакцинация отличается от сезонных прививок от гриппа и каков порядок её проведения – в интервью с Надеждой Рагозиной
13:12
Формирование нового типа мышления – ПАИ-live с Сергеем Елизаровым
13:06
Псковичи пытались спасти от смерти 50-летнего мужчину в центре города
12:30
Из-за долгого снегопада Псков не успели привести в порядок до утренних пробок
12:15
Сивачёва о слухах про «сырость» вакцины от COVID-19: Это сравни геноциду
11:44
Почти 238 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
11:44
Два очага коронавируса остаются активными в Псковской области
Еще новости
Общество

Формирование нового типа мышления – ПАИ-live с Сергеем Елизаровым

Экоактивист, руководитель проекта «Экомышление» Сергей Елизаров стал гостем проекта ПАИ-live.

Как реализуется проект «Экомышление» в Псковской области? На что именно будут направлены средства гранта Фонда президентских грантов, которые выиграла Псковская региональная общественная организация «Управа в ЖКХ»? Сколько в рамках проекта планируется охватить школьников? В каких школах будет реализовываться проект? Чему будут учить школьников? И для чего нужно посеять в головах детей зерно нового типа мышления – экомышления?

Обо всём этом рассказывает Сергей Елизаров.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Будете ли вы вакцинироваться от COVID-19?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Чем антиковидная вакцинация отличается от сезонных прививок от гриппа и каков порядок её проведения – в интервью с Надеждой Рагозиной Псковская область вошла в топ-5 рейтинга по количеству выявленных и устранённых свалок Проектом «Экомышление» будут охвачены три псковские школы Сивачёва о слухах про «сырость» вакцины от COVID-19: Это сравни геноциду На фоне пандемии COVID-19 в Псковской области почти исчез сезонный грипп 19 пунктов вакцинации от COVID-19 открыты в Псковской области Слухи о вакцине и геноцид – Ираида Сивачева на ПАИ-live О графике и правилах проведения вакцинации от COVID-19 в Пскове – в интервью с Галиной Неваленной Музей в Сигово заработал миллион рублей на чае и пирогах С федерализацией Псково-Изборского музея его сотрудники связывают надежды на увеличение штата
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Формирование нового типа мышления – ПАИ-live с Сергеем Елизаровым
21 января 2021
Формирование нового типа мышления – ПАИ-live с Сергеем Елизаровым
Псковичи пытались спасти от смерти 50-летнего мужчину в центре города
21 января 2021
Псковичи пытались спасти от смерти 50-летнего мужчину в центре города
Из-за долгого снегопада Псков не успели привести в порядок до утренних пробок
21 января 2021
Из-за долгого снегопада Псков не успели привести в порядок до утренних пробок
Сивачёва о слухах про «сырость» вакцины от COVID-19: Это сравни геноциду
21 января 2021
Сивачёва о слухах про «сырость» вакцины от COVID-19: Это сравни геноциду
Почти 238 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
21 января 2021
Почти 238 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
Два очага коронавируса остаются активными в Псковской области
21 января 2021
Два очага коронавируса остаются активными в Псковской области
Слухи о вакцине и геноцид – Ираида Сивачева на ПАИ-live
21 января 2021
Слухи о вакцине и геноцид – Ираида Сивачева на ПАИ-live
15 504 человека вылечились от коронавируса в Псковской области
21 января 2021
15 504 человека вылечились от коронавируса в Псковской области

Идет загрузка...