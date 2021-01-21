Псковичи пытались спасти от смерти 50-летнего мужчину в центре города

13:06, 21 января 2021, ПАИ

В центре Пскова за жизнь 50-летнего мужчины боролись медики, пишет «Комсомольская правда – Псков». 21 января на автобусной остановке «Дом Советов» мужчине на вид 50-55 лет стало плохо.

«Ехала за рулем в 10 часов, видела только, как врачи скорой делали массаж сердца человеку. Было ощущение, что откачивали прямо на земле, даже не положив на носилки. Видно, так и не получилось» - рассказала в сообществе «Жесть по-псковски» «ВКонтакте» псковичка.

Мимо места происшествия проезжал врач скорой помощи Александр, у которого сегодня был выходной. Однако он остановился, чтобы помочь.

«Как врач, я могу сказать, что ситуация была безнадежной. Первой – уже через 5 – 7 минут - приехала линейная бригада. Она ближе всех оказалась к месту происшествия. В ее составе был только фельдшер, но она действовала грамотно и профессионально. Чуть позже прибыла врачебная бригада (бригада вспоможения). Коллеги выполнили все действия по протоколу и даже больше. Они пытались сотворить чудо!» - добавил Александр.

Порядка 40 минут за жизнь мужчины боролись медики, но он скончался. По предварительным данным, причиной смерти могли стать гипертоническая болезнь, диабет второго типа, а непосредственным толчком – изменения в погоде.

Врач скорой помощи Александр подчеркнул, что трагический исход произошел из-за того, что мужчина не следил за своим здоровьем.