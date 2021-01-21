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Баня сгорела из-за короткого замыкания в Гдовском районе

21 января в 8:50 в Гдовском районе в деревне Подкурье сгорела баня. Как пишет районная газета «Гдовская заря», причиной возгорания постройки стало короткое замыкание. 

В начале недели пожарный отряд уже выезжал на похожий вызов в садоводческое товарищество «Дачное», там из-за неосторожного обращения с огнём сгорели хозяйственные постройки, сарай и баня.

Сотрудники отдела по надзорной деятельности и пожарной безопасности в Гдовском и Псковском районах напоминают землякам о необходимости регулярной проверки электропроводки квалифицированными специалистами.

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