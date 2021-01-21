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Общество

Депутаты Псковского облсобрания выражают соболезнование родным Николая Симина

Депутаты Псковского областного Собрания выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи с кончиной Николая Симина. В прошлом Николай Симин был председателем областного Совета народных депутатов.

Николай Симин скончался на 83-м году жизни. Его трудовая биография и жизненный путь были наполнены значимыми событиями и добрыми делами – он всем сердцем был предан родной Псковской земле и многое сделал для развития региона.

Родился в Печорском районе. Профессиональную деятельность начал в агропромышленном комплексе: прошёл путь от механика автомеханических мастерских до начальника производственного управления сельского хозяйства Красногородского райисполкома.

В 1981 году Николаю Симину доверили руководство районом – в должности председателя Красногородского райисполкома он проработал семь лет. В 1987 году перешёл на работу в Псковский облисполком. В 1990 году был избран депутатом областного Совета народных депутатов, стал заместителем председателя представительного органа.

С 1994 по 1997 год управленческие и профессиональные навыки Николая Симина были востребованы в псковском представительстве межрегиональной корпорации «Северо-Запад-Юг». В 1997 Николай Александрович перешёл на работу в Псковское областное Собрание депутатов – несколько лет был заместителем управляющего делами и заведующим орготделом.

Коллеги и друзья вспоминают его как очень ответственного, деятельного и порядочного человека.

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