Контейнерные площадки должны появиться в трёх волостях Островского района по решению суда
Суд обязал администрации сельских поселений Островского района оборудовать контейнерные площадки накопления твердых коммунальных отходов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.
Исковые заявления поступили от псковского природоохранного межрайонного прокурора. Площадки для накопления ТКО отсутствуют в Островской волости, Бережанской и Горайской.
На администрации поселений возложили обязанность оборудовать площадки в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства. Решения суда пока не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в установленном законом порядке.