Коньки и сладкий подарок получила 12-летняя псковичка от Галины Неваленной

17:40, 21 января 2021, ПАИ

Галина Неваленная исполнила мечту 12-летней псковички в рамках благотворительной акции «Подари праздник», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

21 января депутат Псковской городской Думы Галина Неваленная исполнила мечту 12-летней Ксении Ивановой из Пскова, подарив роликовые коньки и сладкий подарок.

Мама девочки поблагодарила Галину Неваленную за подарок. В связи с тяжелым материальным положением мама сама не могла исполнить мечту своего ребенка и обратилась к депутату.

Отметим, активисты Псковского регионального волонтерского центра «Единой России» также приняли участие в федеральной акции «Елка желаний».

Секретарь регионального отделения партии, депутат Госдумы Александр Козловский исполнил сразу несколько детских желаний. Депутат подарил автовоз «Щенячий патруль» пятилетней великолучанке Арине Шпаковой, вручил подарки юным великолучанам Илье Трашкову, Максиму Морозову, Владу Павлову, а также передал через партийных волонтеров синтезатор девочке из Краснодарского края.

Дедовичские депутаты фракции «Единая Россия» исполнили мечту мальчика Алексея Филиппова, подарив ему световой стол-песочницу.

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